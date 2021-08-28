"Спартак" обратился в УЕФА: подробности
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил об обращении клуба в УЕФА из-за расписания команды в групповом этапе Лиги Европы.
Домашние матчи "красно-белых" в еврокубке поставили на среду на 17:30 мск (18:30 в случае перевода часов в Европе), что вызвало недовольство фанатов.
"Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням "Спартак" с "Локомотивом". Но разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довёл свою позицию. Ждём ответа от коллег", - сказал Зеленов.
Напомним, что в групповом этапе ЛЕ "Спартак" сыграет с "Наполи", "Лестером" и "Легией".
Не пропустите: Назван игрок "Спартака", которого фанаты критиковали за поход в ночной клуб. | http://soccernews.ru
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