"Спартак" обратится в РФС по поводу судейства в матче с "Сочи"

Московский "Спартак" планирует требовать от Российского футбольного союза пояснений по спорным судейским решениям в матче 1-го тура РПЛ против "Сочи".

С этой целью, как сообщает "Р-Спорт", "красно-белые" готовят письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС.

Напомним, что "Спартак" упустил победу над "Сочи" из-за гола, забитого с сомнительного пенальти.

Матч обслуживала судейская бригада Василия Казарцева. После игры рефери отстранили от работы и заставили пройти проверку на полиграфе.

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