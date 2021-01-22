"Спартак" обвинили в организации договорного матча в 1998 году
Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов рассказал, как в 1998 году "Спартак" нечестным образом боролся за чемпионство.
По его словам, сначала "красно-белые" предлагали армейцам выйти из гонки за золотыми медалями, а, получив отказ, купили матч с "Торпедо".
"1998 год. Я уже в ЦСКА, началась наша победная серия. Накануне матча со "Спартаком" звонит Гриша Есауленко (бывший вице-президент "Спартака" - примечание Soccernews): "Надо срочно встретиться". А я в Новороссийске по своим делам, в Москву возвращаюсь поздно вечером. Предлагаю пересечься в день игры на стадионе. Есауленко: "Нет! Сегодня!". Говорю: "Из аэропорта до офиса доберусь часам к десяти, не раньше. Хочешь - подъезжай". - "Хорошо".
Захожу - стоят Есауленко, Романцев и один чеченец, Турпал. С футболом не связан, но человек влиятельный, его брат держал "Мариотт" на Тверской. Гриша с этим Турпалом дружил. Садимся в моём кабинете, выпиваем по 50 грамм коньяка. Спрашиваю: "Что за пожар?". Есауленко отвечает: "Авалу, давай договоримся. Завтра мы отдаём вам игру, побеждаете с разницей в один мяч. Но в чемпионы не лезете".
Я ошалел от такой наглости. Сразу стало ясно, зачем Есауленко привёл Турпала. Чтобы при нём я подписался под это дело - и всё, назад дороги нет. Говорю ему по-чеченски: "Не обижайся, но тебе не нужно сюда лезть. Ты же видишь, в футболе слишком много грязи". Затем к Есауленко поворачиваюсь: "А с тобой, Гриша, условимся так. Ничего нам отдавать не надо. Сами возьмём то, что хотим. Играть будем честно".
Он опешил. Не ожидал отказа. Начал деньги предлагать, ещё что-то. А Романцев молчал, вообще в разговоре не участвовал. Я же был в бешенстве, прямо колотило. В голове не укладывалось, что "Спартак" промышляет такими вещами. На следующий день грохнули спартачей - 4:1!
Дальше у них матч с "Торпедо". Говорю Русланбеку: "Чтобы догнать "Спартак", нужно соперника мотивировать". С 2010-го ФИФА запретила стимулирование, а в те годы - норма. Хусаинов выделил 50 тысяч долларов, которые я передал гендиректору "Торпедо" Жендареву. Сказал: "Это ребятам - если обыграют "Спартак". Только не вздумай в день матча возвращать! Пожалеешь...". Так Жендарев в тот же вечер перезвонил: "Извини, но принять предложение не могу. Завтра же тебе привезут деньги".
Я понял - "Спартак" дал больше. Он и победил. Счёт - 1:0. Я был на стадионе, внимательно следил за игрой. Чувствовалось - "Торпедо" сдаёт. Шанталосов, 90 минут просидевший на скамейке, подтвердил мои догадки. Я специально дождался его после матча. Спросил: "Валер, скажи правду - сдавали?". Он кивнул: "Да, нам сказали в один мяч проиграть", - поведал Шамханов.
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