"Спартак" обвинили в расизме

Зарубежные СМИ обвинили "Спартак" в расизме.

Шуму наделал пост в твиттере клуба, где на видео защитник "Спартака" Георгий Джикия назвал одноклубников Луиса Адриано и Педро Рошу "шоколадками".

Отметим, что позже этот пост был удален.

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