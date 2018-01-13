"Спартак" обвинили в расизме

Теги спартак москвагеоргий джикия

"Спартак" обвинили в расизме

Зарубежные СМИ обвинили "Спартак" в расизме.

Шуму наделал пост в твиттере клуба, где на видео защитник "Спартака" Георгий Джикия назвал одноклубников Луиса Адриано и Педро Рошу "шоколадками".

Отметим, что позже этот пост был удален.

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