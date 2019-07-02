"Спартак" объявил о договоренности с "Порту" по трансферу Зе Луиша

"Спартак" официально подтвердил предстоящий трансфер кабовердийского нападающего Зе Луиша в "Порту", сообщает официальный сайт клуба.

Клубы договорились о переходе форварда за 8,5 миллионов евро. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медицинский осмотр. "Спартак" поблагодарил игрока и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

28-летний Зе Луиш перешел в "Спартак" летом 2015 года из португальской "Браги" за 6,5 миллионов евро. Всего за российский клуб он провел 109 матчей во всех турнирах и забил 35 мячей. Чемпион России, обладатель Суперкубка России.

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