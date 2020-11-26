"Спартак" объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора

Дмитрий Попов официально стал спортивным директором московского "Спартака".

О возвращении на должность 53-летнего функционера сообщил сайт "красно-белых".

Попов уже был спортивным директором столичного клуба с сентября 2008 по август 2016 года.

Будучи футболистом, он выступал за "Спартак" с 1989 по 1993 год, провёл 104 матча и забил 8 голов, выиграв с командой 4 трофея.

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