"Спартак" объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора
Дмитрий Попов официально стал спортивным директором московского "Спартака".
О возвращении на должность 53-летнего функционера сообщил сайт "красно-белых".
Попов уже был спортивным директором столичного клуба с сентября 2008 по август 2016 года.
Будучи футболистом, он выступал за "Спартак" с 1989 по 1993 год, провёл 104 матча и забил 8 голов, выиграв с командой 4 трофея.
Не пропустите: Мостовой: "Назначение Попова спортивным директором - это неверное решение руководства "Спартака". | http://soccernews.ru
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