"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Новым главным тренером московского "Спартака" назначен Руй Витория, сообщает пресс-служба клуба.

Португальский специалист подписал с клубом контракт до лета 2023 года.

51-летний Витория ранее тренировал "Вилафранкензе", "Фатиму", "Пасуш де Феррейра", "Виторию", "Бенфику" и "Аль-Наср". Двукратный чемпион Португалии, чемпион Саудовской Аравии, двукратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка португальской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Португалии.

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