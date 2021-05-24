"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Новым главным тренером московского "Спартака" назначен Руй Витория, сообщает пресс-служба клуба.
Португальский специалист подписал с клубом контракт до лета 2023 года.
51-летний Витория ранее тренировал "Вилафранкензе", "Фатиму", "Пасуш де Феррейра", "Виторию", "Бенфику" и "Аль-Наср". Двукратный чемпион Португалии, чемпион Саудовской Аравии, двукратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка португальской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Португалии.
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