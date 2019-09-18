"Спартак" объявил о назначении нового коммерческого директора
Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора "Спартака", сообщает официальный сайт клуба.
Функционер уже работал в структуре "красно-белых" с 2008 по 2015 год, в том числе занимал должность директора по развитию бизнеса.
Из "Спартака" Власов ушёл в российский офис ФИФА, где возглавлял направление маркетинговых операций.
По итогам девяти туров "народная команда" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4