"Спартак" объявил о назначении нового коммерческого директора

Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора "Спартака", сообщает официальный сайт клуба.

Функционер уже работал в структуре "красно-белых" с 2008 по 2015 год, в том числе занимал должность директора по развитию бизнеса.

Из "Спартака" Власов ушёл в российский офис ФИФА, где возглавлял направление маркетинговых операций.

По итогам девяти туров "народная команда" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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