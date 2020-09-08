"Спартак" объявил о назначении нового коммерческого директора

Новым коммерческим директором московского "Спартака" назначен Александр Атаманенко, сообщает официальный сайт "красно-белых".

44-летний Атаманенко ранее уже работал в "Спартаке" на данной должности с 2014 до 2019 годы. До этого он был генеральным директором "Донбасс-Арены" — домашнего стадиона донецкого "Шахтера".

После шести туров "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре спартаковцы встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится 13 сентября.

Не пропустите: Переход защитника сборной Нидерландов в "Спартак" задерживается из-за Райолы. | http://soccernews.ru