"Спартак" объявил о назначении нового коммерческого директора

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"Спартак" объявил о назначении нового коммерческого директора

Новым коммерческим директором московского "Спартака" назначен Александр Атаманенко, сообщает официальный сайт "красно-белых".

44-летний Атаманенко ранее уже работал в "Спартаке" на данной должности с 2014 до 2019 годы. До этого он был генеральным директором "Донбасс-Арены" — домашнего стадиона донецкого "Шахтера".

После шести туров "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре спартаковцы встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится 13 сентября.

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