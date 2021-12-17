"Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера

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Итальянец Паоло Ваноли официально возглавил московский "Спартак".

Клубная пресс-служба сообщила, что контракт с 49-летним специалистом рассчитан до июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

В штаб нового наставника "красно-белых" вошли ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.

Ваноли сменил на посту главного тренера "Спартака" португальца Руя Виторию, которого уволили в минувшую среду.

Столичная команда завершила первую часть сезона на девятом месте в РПЛ, а также вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Для итальянца это первый самостоятельный опыт в тренерской карьере. Ранее он работал в системе сборных Италии с 2010 по 2017 год, а затем входил в штаб Антонио Конте в "Челси" и "Интере".

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