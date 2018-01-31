"Спартак" объявил о переходе алжирца Ханни
Алжирский полузащитник "Андерлехта" Софиан Ханни перешел в "Спартак", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. Футболист подписал с "красно-белыми" контракт до лета 2021 года.
27-летний Ханни выступал за "Андерлехт" с 2016 года, провел за клуб 84 матча и забил 23 гола. Ранее играл за "Нант", "Эрджиесспор", "Османлыспор" и "Мехелен". За сборную Алжира сыграл 7 матчей и забил 4 гола. Чемпион Бельгии, обладатель Суперкубка Бельгии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|24
|57
|2
|Шарлеруа
|24
|46
|3
|Андерлехт
|24
|45
|4
|Гент
|24
|39
|5
|Антверпен
|24
|37
|6
|Сент-Трюйден
|24
|33
|7
|Генк
|24
|31
|8
|Ред Стар Ваасланд
|24
|30
|9
|Кортрийк
|24
|30
|10
|Стандард Льеж
|24
|30
|11
|Мукрон Перувелз
|24
|29
|12
|Зульте-Варегем
|24
|27
|13
|Локерен
|24
|27
|14
|Остенде
|24
|25
|15
|Эупен
|24
|20
|16
|Мехелен
|24
|18