"Спартак" объявил о переходе алжирца Ханни

Алжирский полузащитник "Андерлехта" Софиан Ханни перешел в "Спартак", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. Футболист подписал с "красно-белыми" контракт до лета 2021 года.

27-летний Ханни выступал за "Андерлехт" с 2016 года, провел за клуб 84 матча и забил 23 гола. Ранее играл за "Нант", "Эрджиесспор", "Османлыспор" и "Мехелен". За сборную Алжира сыграл 7 матчей и забил 4 гола. Чемпион Бельгии, обладатель Суперкубка Бельгии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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