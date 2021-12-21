"Спартак" объявил о переходе форварда сборной Ямайки

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"Спартак" объявил о переходе форварда сборной Ямайки

Ямайский нападающий "Шарлеруа" Шамар Николсон перешел в московский "Спартак", сообщается на официальном сайте российского клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составила 10 миллионов евро. Форвард подписал с "красно-белыми" контракт до лета 2026 года.

24-летний Николсон выступал за "Шарлеруа" с 2019 года. Всего он провел за бельгийский клуб 83 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 11 результативных передач. Ранее играл за "Бойс Таун" и "Домжале". За сборную Ямайки сыграл 29 матчей и забил 10 голов.

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