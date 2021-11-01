"Спартак" объявил о переходе хавбека "Арсенала"

Фото сайт "Спартака"

Первым зимним новичком московского "Спартака" станет фланговый полузащитник Даниил Хлусевич.

"Красно-белые" купили игрока у тульского "Арсенала" и заключили с ним контракт до июня 2026 года.

Соглашение с 20-летним футболистом вступит в силу с 1 января. Он присоединится к столичной команде после зимней паузы.

Хлусевич выступал за "Арсенал" с 2018 года, сыграл 49 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

По неофициальным данным, "Спартак" заплатил за хавбека 3 миллиона евро.

Не пропустите: Ребров приостановил карьеру и получил должность в "Спартаке". | http://soccernews.ru