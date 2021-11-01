"Спартак" объявил о переходе хавбека "Арсенала"
Фото сайт "Спартака"
Первым зимним новичком московского "Спартака" станет фланговый полузащитник Даниил Хлусевич.
"Красно-белые" купили игрока у тульского "Арсенала" и заключили с ним контракт до июня 2026 года.
Соглашение с 20-летним футболистом вступит в силу с 1 января. Он присоединится к столичной команде после зимней паузы.
Хлусевич выступал за "Арсенал" с 2018 года, сыграл 49 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.
По неофициальным данным, "Спартак" заплатил за хавбека 3 миллиона евро.
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