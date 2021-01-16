"Спартак" объявил о переходе Хендрикса (видео)
Голландский полузащитник Йоррит Хендрикс перешел из ПСВ в "Спартак", сообщается на официальном сайте московского клуба.
Сумма трансфера составила 700 тысяч евро. Хавбек подписал с "красно-белыми" четырехлетний контракт.
Мы знаем, какую музыку вы ждали pic.twitter.com/HHJyk5v6c0— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021
25-летний Хендрикс является воспитанником ПСВ и выступал за клуб с 2013 года. Всего он провел за клуб из Эйндховена 239 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Трехкратный чемпион Нидерландов, двукратный обладатель Кубка Нидерландов. Стоимость игрока составляет 4 миллиона евро по версии портала Transfermarkt.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23