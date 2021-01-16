"Спартак" объявил о переходе Хендрикса (видео)

Голландский полузащитник Йоррит Хендрикс перешел из ПСВ в "Спартак", сообщается на официальном сайте московского клуба.

Сумма трансфера составила 700 тысяч евро. Хавбек подписал с "красно-белыми" четырехлетний контракт.

Мы знаем, какую музыку вы ждали pic.twitter.com/HHJyk5v6c0 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021

25-летний Хендрикс является воспитанником ПСВ и выступал за клуб с 2013 года. Всего он провел за клуб из Эйндховена 239 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Трехкратный чемпион Нидерландов, двукратный обладатель Кубка Нидерландов. Стоимость игрока составляет 4 миллиона евро по версии портала Transfermarkt.

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