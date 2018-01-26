"Спартак" объявил о переходе Максимовича

Сербский защитник "Наполи" Никола Максимович перешел в "Спартак", сообщает официальный сайт клуба.

Российский клуб арендовал футболиста на полгода без права последующего выкупа. Аренда игрока обошлась "красно-белым" ориентировочно в 800 тысяч евро.

26-летний Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года, провел за клуб 16 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Слободу", "Црвену Звезду" и "Торино". За сборную Сербии сыграл 19 поединков. Обладатель Кубка Сербии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.

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