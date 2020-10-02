"Спартак" объявил о переходе Мирзова в "Химки"

Вингер московского "Спартака" Резиуан Мирзов официально перешёл в "Химки".

27-летний футболист проведёт в подмосковном клубе остаток сезона на правах аренды.

Напомним, что позапрошлым летом "Спартак" приобрёл Мирзова у "Ростова" за 4 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2022 года.

В составе "красно-белых" игрок провёл 27 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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