"Спартак" объявил о переходе Мирзова в "Химки"
Вингер московского "Спартака" Резиуан Мирзов официально перешёл в "Химки".
27-летний футболист проведёт в подмосковном клубе остаток сезона на правах аренды.
Напомним, что позапрошлым летом "Спартак" приобрёл Мирзова у "Ростова" за 4 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2022 года.
В составе "красно-белых" игрок провёл 27 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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