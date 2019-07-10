"Спартак" объявил о переходе немецкого хавбека

Полузащитник "Вольфсбурга" Малкольм Баду перешел в "Спартак", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

22-летний Баду является воспитанником "Вольфсбурга", но не провел за первую команду ни одного матча. Хавбек неоднократно вызывался в юношескую и молодежную сборные Германии.

Стоит отметить, что Баду является клиентом агентства, владельцем которого является генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.

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