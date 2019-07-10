"Спартак" объявил о переходе немецкого хавбека
Полузащитник "Вольфсбурга" Малкольм Баду перешел в "Спартак", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.
22-летний Баду является воспитанником "Вольфсбурга", но не провел за первую команду ни одного матча. Хавбек неоднократно вызывался в юношескую и молодежную сборные Германии.
Стоит отметить, что Баду является клиентом агентства, владельцем которого является генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.
Не пропустите: "Спартак" собирается ликвидировать медицинский департамент. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Динамо" представило форму на сезон-2019/20
-
"Вест Хэм" договорился о покупке форварда "Айнтрахта" за 40 миллионов евро
-
В "Динамо" назвали цели на новый сезон
-
"Спартак" объявил о переходе немецкого хавбека
-
Агент: "Спартак" действительно интересуется Рамиресом"
-
3
Бэйл отклонил невероятное предложение из Китая
-
"Динамо" подписало бывшего хавбека "Краснодара"
-
1
Буффон, Погба и еще 8 футболистов, которые возвращались в свои старые клубы
-
"Спартак" пытался переманить ключевого игрока "Локомотива"
-
"Арсенал" согласовал второй летний трансфер
-
1
"Локомотив" нацелился на хавбека сборной Перу
-
4
Катания перешёл в "Катанию"
-
3
"Ливерпуль" определился с размером предложения по Асенсио
-
"Марсель" подтвердил уход Балотелли
-
"Ростов" подписал контракт с нападающим "Локомотива"
-
"Милан" презентовал новую форму на следующий сезон
-
Принадлежащий "Вильярреалу" Черышев тренируется с "Валенсией"
-
"Спартак" намерен отказаться от подписания Гильерме
-
"Удинезе" объявил о переходе экс-защитника ЦСКА Бекао
-
Тульский "Арсенал" купил двух игроков сборной Замбии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19