"Спартак" объявил о переходе Пашалича



Хорватский полузащитник "Челси" Марио Пашалич стал игроком "Спартака", сообщает официальный сайт клуба.

Российский клуб арендовал футболиста на год без права последующего выкупа. Зарплата хорвата в стане "красно-белых" составит 2,5 миллиона евро.

22-летний Пашалич выступает за "Челси" с 2014 года, но не провел за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Эльче", "Монако" и "Милану". Ранее играл за "Хайдук". За сборную Хорватии сыграл 2 матча. Обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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