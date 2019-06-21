"Спартак" объявил о переходе Понсе

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"Спартак" объявил о переходе Понсе

Аргентинский нападающий "Ромы" Эсекьель Понсе перешел в "Спартак", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила порядка 7-8 миллионов евро. Футболист подписал с "красно-белыми" долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне форвард играл на правах аренды за греческий ПАОК, в составе которого провел 43 матча во всех турнирах и забил 21 гол.

22-летний Понсе выступал за "Рому" с 2015 года, но за основной состав "волков" не сыграл ни одного матча. Также сдавался в аренду "Ньюэллз Олд Бойз", "Гранаде" и "Лиллю". Сыграл три матча за молодежную сборную Аргентины. Ориентировочная стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

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