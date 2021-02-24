"Спартак" объявил о переходе Промеса

Московский "Спартак" подтвердил возвращение полузащитника "Аякса" Квинси Промеса. Пресс-служба "красно-белых" разместила видео об этом на официальном сайте.



"Квинси Промес возвращается, чтобы вновь надеть форму "Спартака"

Антоха, мы тебя ждали! И даже "взломали" Москву перед твоим возвращением", - так подписали видео в Твиттере.

Квинси Промес возвращается, чтобы вновь надеть форму «Спартака» ⚪️



Антоха, мы тебя ждали! И даже «взломали» Москву перед твоим возвращением pic.twitter.com/OJlvHoMhJB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021

Напомним, эпопея с переходом хавбека длилась около 2 месяцев.