"Спартак" объявил о переходе Промеса

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"Спартак" объявил о переходе ПромесаМосковский "Спартак" подтвердил возвращение полузащитника "Аякса" Квинси Промеса. Пресс-служба "красно-белых" разместила видео об этом на официальном сайте.

"Квинси Промес возвращается, чтобы вновь надеть форму "Спартака"

Антоха, мы тебя ждали! И даже "взломали" Москву перед твоим возвращением", - так подписали видео в Твиттере.

Напомним, эпопея с переходом хавбека длилась около 2 месяцев.

Читать подробности: "Аякс" подтвердил трансфер Промеса | http://soccernews.ru
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"Аякс" подтвердил трансфер Промеса

"Аякс" подтвердил трансфер Промеса

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