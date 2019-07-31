"Спартак" объявил о переходе Шюррле

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"Спартак" объявил о переходе Шюррле
Нападающий дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле перешел в "Спартак", сообщает официальный сайт клуба.

Российский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. Форвард будет получать в "Спартаке" зарплату в размере трех миллионов евро в год.

28-летний Шюррле выступает за "Боруссию" с 2016 года. Всего он провел за дортмундский клуб 51 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Сдавался в аренду "Фулхэму". Ранее немец играл за "Майнц", "Байер", "Челси" и "Вольфсбург". За сборную Германии сыграл 57 матчей и забил 22 гола. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, чемпион мира-2014. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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