"Спартак" объявил о переходе Шюррле
Нападающий дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле перешел в "Спартак", сообщает официальный сайт клуба.
Российский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро. Форвард будет получать в "Спартаке" зарплату в размере трех миллионов евро в год.
28-летний Шюррле выступает за "Боруссию" с 2016 года. Всего он провел за дортмундский клуб 51 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Сдавался в аренду "Фулхэму". Ранее немец играл за "Майнц", "Байер", "Челси" и "Вольфсбург". За сборную Германии сыграл 57 матчей и забил 22 гола. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, чемпион мира-2014. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19