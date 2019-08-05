"Спартак" объявил о переходе Тиля

Хавбек голландского АЗ Гус Тиль стал игроком "Спартака".

Как сообщает сайт "красно-белых", 21-летний футболист поставил свою подпись под четырехлетним соглашением. "Спартак" заплатил за молодого голландца около 18 миллионов евро.

Гус Тиль - воспитанник АЗ. За первую команду он выступал с 2016 года. За это время он сыграл 96 матчей, в которых отметился 28 забитыми мячами и 12 ассистами.

Читайте также: Гендиректор "Спартака" высказался о трансферной политике клуба. | http://soccernews.ru