"Спартак" объявил о переходе Тиля

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"Спартак" объявил о переходе Тиля

Хавбек голландского АЗ Гус Тиль стал игроком "Спартака".

Как сообщает сайт "красно-белых", 21-летний футболист поставил свою подпись под четырехлетним соглашением. "Спартак" заплатил за молодого голландца около 18 миллионов евро.

Гус Тиль - воспитанник АЗ. За первую команду он выступал с 2016 года. За это время он сыграл 96 матчей, в которых отметился 28 забитыми мячами и 12 ассистами.

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