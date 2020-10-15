"Спартак" объявил о переходе Виктора Мозеса

Хавбек "Челси" Виктор Мозес стал игроком "Спартака".

Как сообщает сайт клуба, "красно-белые" арендовали 29-летнего нигерийца до конца текущего сезона с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Мозес известен по своим выступлениям за "Уиган", "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэма", "Фенербахче" и "Интер".

В составе "Челси" Мозес провел 128 игр, забил 18 голов и отдал 13 ассистов.

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