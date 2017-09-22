"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

Защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Денис Глушаков подписали новые контракты со "Спартаком", сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста заключили с "красно-белыми" соглашения до 31 мая 2020 года. Предыдущие договора истекали следующим летом.

30-летний Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года, сыграл 232 матча и забил 26 голов. В активе 30-летнего Глушакова, который защищает цвета московской команды с 2013 года, 126 матчей и 16 голов.

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