"Спартак" объявил о продлении контракта с 18-летним воспитанником

Теги спартак москвадмитрий маркитесов

"Спартак" объявил о продлении контракта с 18-летним воспитанником

Полузащитник Дмитрий Маркитесов заключил новый контракт с московским "Спартаком", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение 18-летнего футболиста с "красно-белыми" теперь рассчитано до лета 2023 года.

Маркитесов является воспитанником "Спартака", за основную команду он пока не дебютировал, но принял участие в зимних сборах москвичей.

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