"Спартак" объявил о продлении контракта с Ещенко

Московский "Спартак" на своём официальном сайте подтвердил информацию о продлении контракта с защитником Андреем Ещенко.

"Футбольный клуб "Спартак-Москва" и защитник Андрей Ещенко заключили новое трудовое соглашение. Обновлённый контракт футболиста будет действовать до 31 мая 2019 года" - говорится в опубликованном сообщении "красно-белых".

33-летний Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года, сыграл 50 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. | http://soccernews.ru