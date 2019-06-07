"Спартак" объявил о продлении контракта с Ещенко

Правый защитник "Спартака" Андрей Ещенко подписал новый контракт с московским клубом.

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", стороны заключили соглашение до лета 2020 года Предыдущий договор истекал в конце июня.

35-летний Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года, сыграл 76 матчей и забил 1 гол.

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