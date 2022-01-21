"Спартак" объявил о продлении контракта с Игнатовым
Фото сайт "Спартака"
Воспитанник московского "Спартака" Михаил Игнатов заключил новое соглашение с клубом.
Теперь контракт между 21-летним футболистом и "красно-белыми" действует до мая 2025 года.
"Я очень рад, что клуб рассчитывает на меня. Это греет душу. Надеюсь, что вместе со "Спартаком" мы добьёмся самых высоких результатов. Буду прилагать для этого максимум усилий.
Новый контракт - это дополнительная ответственность. Мне нужно работать ещё больше и прогрессировать. Верю, сможем выиграть трофеи, потому что у нас сейчас хорошая молодая команда, при этом опытные игроки тоже есть. Всё в наших руках", - прокомментировал продление договора полузащитник.
Игнатов сыграл за основную команду "Спартака" 38 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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