"Спартак" объявил о продлении контракта с игроком основного состава

Полузащитник Артем Тимофеев подписал новый контракт со "Спартаком", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года.

Напомним, что большую часть прошлого сезона опорный хавбек пропустил из-за тяжелой травмы колена.

24-летний Тимофеев выступает за "Спартак" с 2013 года и провел за клуб 17 матчей. Сыграл 4 матча за молодежную сборную России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

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