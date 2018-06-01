"Спартак" объявил о продлении контракта с игроком основного состава

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"Спартак" объявил о продлении контракта с игроком основного состава

Полузащитник Артем Тимофеев подписал новый контракт со "Спартаком", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года.

Напомним, что большую часть прошлого сезона опорный хавбек пропустил из-за тяжелой травмы колена.

24-летний Тимофеев выступает за "Спартак" с 2013 года и провел за клуб 17 матчей. Сыграл 4 матча за молодежную сборную России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

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