"Спартак" объявил о продлении контракта с Масловым

Защитник Павел Маслов подписал новый контракт со "Спартаком". Клуб сообщил об этом на официальном сайте.

Новое соглашение 20-летнего игрока рассчитано до лета 2024 года.

Маслов выступает в московском клубе с 2018 года. За команду он лебютировал в сентябре 2018 года.

⚡️ Контракт с Масловым продлен до 2024 года



В этом году защитник дебютировал за первую команду в РПЛ, проведя полные матчи с «Оренбургом» и «Арсеналом»



⚪️ Желаем Паше надежной игры и больших побед в составе красно-белых!



Подробнее: https://t.co/0TggeYQV1U#Маслов #Спартак pic.twitter.com/BgGjb7O3aW — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 25, 2020

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