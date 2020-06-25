"Спартак" объявил о продлении контракта с Масловым

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"Спартак" объявил о продлении контракта с Масловым

Защитник Павел Маслов подписал новый контракт со "Спартаком". Клуб сообщил об этом на официальном сайте.

Новое соглашение 20-летнего игрока рассчитано до лета 2024 года.

Маслов выступает в московском клубе с 2018 года. За команду он лебютировал в сентябре 2018 года.

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