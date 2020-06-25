"Спартак" объявил о продлении контракта с Масловым
Защитник Павел Маслов подписал новый контракт со "Спартаком". Клуб сообщил об этом на официальном сайте.
Новое соглашение 20-летнего игрока рассчитано до лета 2024 года.
Маслов выступает в московском клубе с 2018 года. За команду он лебютировал в сентябре 2018 года.
⚡️ Контракт с Масловым продлен до 2024 года— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 25, 2020
В этом году защитник дебютировал за первую команду в РПЛ, проведя полные матчи с «Оренбургом» и «Арсеналом»
⚪️ Желаем Паше надежной игры и больших побед в составе красно-белых!
Подробнее: https://t.co/0TggeYQV1U#Маслов #Спартак pic.twitter.com/BgGjb7O3aW
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22