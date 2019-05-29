"Спартак" объявил о продлении контракта с Мелкадзе

Теги спартак москвагеорги мелкадзе

"Спартак" объявил о продлении контракта с Мелкадзе

Московский "Спартак" продлил контракт с форвардом Георги Мелкадзе, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение до лета 2022 года. Предыдущий договор истекал через месяц.

По информации журналиста Ивана Карпова, футболист может заработать за три сезона более 2 миллионов евро с учётом бонусов.

Мелкадзе является воспитанником "Спартака". В текущем сезоне он провёл 11 матчей, результативными действиями не отличался.

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