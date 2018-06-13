"Спартак" объявил о продлении контракта с молодыми игроками

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"Спартак" объявил о продлении контракта с молодыми игроками

Полузащитники Зелимхан и Солтмурад Бакаевы подписали новые контракты со "Спартаком", сообщает официальный сайт клуба.

Новые соглашение футболистов с клубом будут действовать до 31 мая 2020 года.

21-летний Зелимхан выступает за "Спартак" с 2015 года и провел за клуб 8 матчей.

18-летний Солтмурад пока что не играл за главную команду "красно-белых".

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