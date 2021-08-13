"Спартак" объявил о продлении контракта с Соболевым

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"Спартак" объявил о продлении контракта с Соболевым

Фото сайт "Спартака"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте подтвердил заключение нового соглашения с форвардом Александром Соболевым.

Клуб продлил контракт с игроком на пять лет, при этом новые условия договора вступят в силу только со следующего года.

Ранее сообщалось, что зарплата нападающего составит 2 миллиона евро за сезон, также ему полагается подписной бонус в размере 1 миллиона евро. 

Соболев выступает за "Спартак" с января 2020 года, сыграл 42 матча, забил 19 голов и сделал 8 ассистов.

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