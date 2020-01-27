"Спартак" объявил о продлении контракта с ветераном команды

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"Спартак" объявил о продлении контракта с ветераном команды

"Спартак" продлил контракт с вратарем Артемом Ребровым, сообщается в официальном Twitter московского клуба.

Новое соглашение между голкипером и московским клубом будет действовать до лета 2021 года. Прежний контракт истекал через полгода.

35-летний Ребров является воспитанником "Динамо". За "Спартак" он выступает с 2011 года, провел за клуб 130 матчей и пропустил 150 голов. В составе "красно-белых" Ребров становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также он играл за "Сатурн", "Авангард", "Томь" и "Шинник". За сборную России сыграл один матч, в котором пропустил три мяча.

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