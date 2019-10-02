"Спартак" объявил о продлении контракта с воспитанником клуба

Теги спартак москвамаксим данилин

"Спартак" объявил о продлении контракта с воспитанником клуба

Полузащитник Максим Данилин подписал новый контракт со "Спартаком", сообщает официальный сайт клуба.

Договор между сторонами рассчитан на четыре года, хотя изначально была договорённость о трёхлетнем соглашении.

Дело в том, что 18-летний футболист получил травму капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава и может пропустить до 8 месяцев.

Руководство "красно-белых" решило поддержать Данилина и предложило ему более долгосрочный контракт.

Хавбек является воспитанником "Спартака". За основную команду он пока не дебютировал.

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