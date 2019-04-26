"Спартак" объявил о смене руководства клуба по окончании сезона

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинуть клуб по окончании сезона, сообщает официальный сайт "красно-белых".

Совет директоров клуба удовлетворил просьбы об отставки обоих специалистов.

Напомним, что после 25 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а в последнем матче на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3.

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