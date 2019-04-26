"Спартак" объявил о смене руководства клуба по окончании сезона

Теги спартак москва

"Спартак" объявил о смене руководства клуба по окончании сезона

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинуть клуб по окончании сезона, сообщает официальный сайт "красно-белых".

Совет директоров клуба удовлетворил просьбы об отставки обоих специалистов.

Напомним, что после 25 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а в последнем матче на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3.

Не пропустите: Ловчев: "Спартак" развалился прямо у нас на глазах". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Известные российские спортивные руководители высказались о работе в "Спартаке"

Известные российские спортивные руководители высказались о работе в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 25 54
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 25 46
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 25 44
4 Краснодар Краснодар 25 43
5 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург Оренбург 25 35
8 Ростов Ростов 25 35
9 Ахмат Ахмат 25 34
10 Урал Урал 25 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 25 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 25 27
14 Уфа Уфа 25 22
15 Анжи Анжи 25 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов