"Спартак" объявил о смене руководства клуба по окончании сезона
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинуть клуб по окончании сезона, сообщает официальный сайт "красно-белых".
Совет директоров клуба удовлетворил просьбы об отставки обоих специалистов.
Напомним, что после 25 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а в последнем матче на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3.
Не пропустите: Ловчев: "Спартак" развалился прямо у нас на глазах". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
"Реал" готов заплатить 70 миллионов евро за полузащитника "Лиона"
-
Известные российские спортивные руководители высказались о работе в "Спартаке"
-
Кафельников пообещал перечислить 1 миллион рублей на благотворительность, если "Спартак" возглавит Каррера
-
Роналду поделился трогательным фото со своими дочерьми
-
Неймар признался в любви к "Барселоне"
-
ПСЖ согласовал переход полузащитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит-2" не будет расформирован в конце сезона
-
Кононов продолжит тренировать "Спартак" в следующем сезоне
-
"Спартак" объявил о смене руководства клуба по окончании сезона
-
Отец Салы умер спустя три месяца после гибели сына
-
ЦСКА предложил новый контракт Дзагоеву
-
Руководство "Спартака" может быть отправлено в отставку в ближайшие дни
-
Месси посвятил пост в Instagram бывшему тренеру команды
-
Зидан не может договориться с руководством "Реала" о судьбе Иско
-
Месси мог покинуть "Барселону" в 2014 году
-
Адвокат может возглавить сборную Шотландии
-
ЦСКА объявил о продлении контракта с Васиным
-
Кафельников призвал поменять руководство "Спартака"
-
Пост Серхио Рамоса в инстаграме собрал за один день 1,5 миллиона долларов
-
Сульшер: "Думаю, Погба останется в "Манчестер Юнайтед", но ничего гарантировать не могу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|54
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Оренбург
|25
|35
|8
|Ростов
|25
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Урал
|25
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|25
|28
|13
|Крылья Советов
|25
|27
|14
|Уфа
|25
|22
|15
|Анжи
|25
|19
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16