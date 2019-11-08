"Спартак" объявил о сотрудничестве с немецким клубом
"Спартак" объявил о подписании договора сотрудничества с немецким клубом "Эрцгебирге", сообщает официальный сайт "красно-белых".
Планируется, что "Спартак" сможет отдавать своих футболистов в аренду "Эрцгебирге". Также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды.
"Эрцгебирге" после 12 туров занимает четвертое место в турнирной таблице второй Бундеслиги.
Стоит отметить, что нынешний наставник "Спартака" Доменико Тедеско в 2017 году тренировал "Эрцгебирге".
Не пропустите: "Спартак" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве. Команды забили шесть голов на двоих. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Большая игра". Клопп высказался о предстоящем матче с "Манчестер Сити"
-
Болельщики ЦСКА выбрали лучшего игрока команды в октябре
-
1
Гвардиола рассказал, какой клуб считает лучшим в мире на данный момент
-
1
Тарасов отреагировал на новость о том, что он избивал Бузову
-
"Спартак" объявил о сотрудничестве с немецким клубом
-
ТОП-5 памятных (и не очень) матчей с самым большим количеством удалений. Цифры вас удивят!
-
"Бавария" ведет переговоры с Моуринью
-
2
УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве. Команды забили шесть голов на двоих
-
1
Братья Азары вызваны в сборную Бельгии на матч с Россией
-
1
Месси и Гризманн не разговаривают во время тренировок
-
В АПЛ назвали выбрали лучшего тренера октября
-
Тарасов объяснил свои слова про "леща" женщинам
-
1
В английской Премьер-лиге определили лучшего игрока октября
-
2
РФС недоволен новой формой сборной России
-
Два фаната ЦСКА остаются под арестом после беспорядков в Будапеште
-
Скандальный капитан "Арсенала" может перейти в другой клуб АПЛ
-
1
Источник: Тарасов бил свою бывшую жену Ольгу Бузову
-
1
Гвардиола высказался о возможной работе в Италии
-
Семак оценил готовность Кокорина вернуться на поле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|3
|РБ Лейпциг
|10
|18
|4
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|5
|Фрайбург
|10
|18
|6
|Шальке
|10
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|8
|Вольфсбург
|10
|17
|9
|Хоффенхайм
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|10
|10
|14
|Унион Берлин
|10
|10
|15
|Майнц 05
|10
|9
|16
|Аугсбург
|10
|7
|17
|Кельн
|10
|7
|18
|Падерборн
|10
|4