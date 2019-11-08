"Спартак" объявил о сотрудничестве с немецким клубом

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"Спартак" объявил о сотрудничестве с немецким клубом

"Спартак" объявил о подписании договора сотрудничества с немецким клубом "Эрцгебирге", сообщает официальный сайт "красно-белых".

Планируется, что "Спартак" сможет отдавать своих футболистов в аренду "Эрцгебирге". Также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды.

"Эрцгебирге" после 12 туров занимает четвертое место в турнирной таблице второй Бундеслиги. 

Стоит отметить, что нынешний наставник "Спартака" Доменико Тедеско в 2017 году тренировал "Эрцгебирге".

Не пропустите: "Спартак" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве. Команды забили шесть голов на двоих. | http://soccernews.ru

 
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