"Спартак" объявил о трансфере 17-летнего форварда

Фото сайт "Спартака"

Нападающий Артём Быковский стал игроком московского "Спартака", сообщает официальный сайт клуба.

"Красно-белые" заключили с 17-летним футболистом контракт, рассчитанный на три года.

Быковский - воспитанник воронежского футбола. В "Спартак" он перешел из "Мастер-Сатурна".

Форвард юношеской сборной России в прошлом сезоне забил 28 голов и сделал 3 ассиста в 24 матчах ЮФЛ-2.

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