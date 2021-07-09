"Спартак" объявил о трансфере 17-летнего форварда
Фото сайт "Спартака"
Нападающий Артём Быковский стал игроком московского "Спартака", сообщает официальный сайт клуба.
"Красно-белые" заключили с 17-летним футболистом контракт, рассчитанный на три года.
Быковский - воспитанник воронежского футбола. В "Спартак" он перешел из "Мастер-Сатурна".
Форвард юношеской сборной России в прошлом сезоне забил 28 голов и сделал 3 ассиста в 24 матчах ЮФЛ-2.
Не пропустите: Французский клуб нацелился на Промеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Чалов оценил результаты ЦСКА в прошлом сезоне
-
"Арсенал" хочет усилиться португальским хавбеком
-
Появилось фото новой формы "Краснодара"
-
"Динамо" подписало защитника "Зенита"
-
"Спартак" объявил о трансфере 17-летнего форварда
-
Конте назвал слабое место сборной Англии в преддверии финала Евро-2020
-
Сёмин ответил на слухи об алкогольной зависимости
-
"Милан" продлил контракт с Калабрией
-
РФС ищет немецкого тренера на замену Черчесову
-
Глушаков объяснил своё решение остаться в "Химках"
-
Ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов
-
Бальбуэна огласил свои цели в составе "Динамо"
-
Дешам продолжит тренировать сборную Франции
-
Турецкий клуб готовит предложение для Давида Луиза
-
Черчесов: "Меня не увольняли из сборной России"
-
Бальбуэна объяснил, почему выбрал "Динамо"
-
Влашича зовут в "Бетис"
-
Верратти анонсировал переход Доннаруммы в ПСЖ
-
Официально: Бальбуэна - новый игрок "Динамо"
-
Министр спорта России прокомментировал увольнение Черчесова