"Спартак" объявил о трансфере Мирзова

Полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов перешёл в "Спартак", сообщает официальный сайт клуба.

Согласно данным СМИ, "красно-белые" заплатили за 26-летнего футболиста 4 миллиона евро.

Стороны заключили контракт, который рассчитан до лета 2022 года.

Мирзов выступал за "Ростов" с лета 2017 года, сыграл 3 матча, результативными действиями не отличался.

Хавбек сдавался в аренду "Тосно" и тульскому "Арсеналу". Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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