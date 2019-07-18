"Спартак" объявил о трансфере Мирзова

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"Спартак" объявил о трансфере Мирзова

Полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов перешёл в "Спартак", сообщает официальный сайт клуба.

Согласно данным СМИ, "красно-белые" заплатили за 26-летнего футболиста 4 миллиона евро.

Стороны заключили контракт, который рассчитан до лета 2022 года.

Мирзов выступал за "Ростов" с лета 2017 года, сыграл 3 матча, результативными действиями не отличался.

Хавбек сдавался в аренду "Тосно" и тульскому "Арсеналу". Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну и?Если это было так, то весь этот раздел (справа) (http://www.compromat.ru/page_10373.htm) удалили бы давно.Как вообщем и весь сайт бы.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

http://www.compromat.ru/page_40322.htm

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jugulator
Пьянь

Так если Навальный это сказочный дол..б, то кто же Путин?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я разве говорил что Навальный - сказочный дол..б ?Я говорил о секте Навального со sports.ru.А Путин это тот кто ежедневно разводит 140 миллионов россиян.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И про школьников которые ведут себя как овцы на митингах )))))))

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Сейчас бы живущему в Киеве, судить о том, какой президент в РФ.

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jugulator
Пьянь

А тебя устраивают распилы Золотова в Росгвардии, частные самолеты для корги Шувалова, гнилые продукты Пригожина, Он не Димон, нынешний беспредел на выборах и все остальное?

Mutaloff
Mutaloff

Мда...Разгорелся спор,в 60 МИНУТ не пробовали идти?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это постановочное шоу с хабалкой и высокорослым клоуном не интересно

jugulator
Пьянь

Жесть. Дебила Гулиева было мало, взяли еще одного сказочного дол....ба

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сказочные долб...ебы это секта Навального.Ты что националист?

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jugulator
Пьянь

Я против идиотских трансферов. А что не так с Навальным?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Каков бюджет Спартака таковы и трансферы.\http://www.compromat.ru/page_38980.htm\http://www.compromat.ru/page_34191.htm

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jugulator
Пьянь

«Компромат.ру» был создан в 1999 году. Ресурс неоднократно обвиняли в публикации некорректной информации и блокировали несколько раз. Хороший сайт. Интересно кому принадлежит? Интересно, не этому ли - Compromat.ru купили близкие к Сечину структуры.

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

http://www.compromat.ru/page_38980.htm

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

http://www.compromat.ru/page_34191.htm

jugulator
Пьянь

Ссылка не рабочая.

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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