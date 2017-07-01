"Спартак" объявил о трансфере Петковича

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"Спартак" объявил о трансфере Петковича

Защитник "Црвены Звезды" Марко Петкович стал игроком московского "Спартака", сообщает официальный сайт клуба.

24-летний серб достался "красно-белым" бесплатно, так как являлся свободным агентом. Стороны заключили контракт до лета 2019 года.

Петкович выступал за "Црвену Звезду" с 2013 года, сыграл 99 матчей и забил 4 гола. Ранее защищал цвета ОФК. За сборную Сербии сыграл два матча. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

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