"Спартак" объявил о трансфере Урунова

Хавбек "Уфы" Остон Урунов стал игроком "Спартака".

По сведениям сайта "красно-белых", с 19-летним футболистом заключили долгосрочный контракт. Урунов будет выступать под 20-м номером, который ранее принадлежал Андре Шюррле.

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за Урунова два миллиона евро, а сам игрок будет получать в клубе 600 тысяч евро в год.

В минувшем сезоне Урунов провел за "Уфу" 10 игр в РПЛ.

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