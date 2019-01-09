"Спартак" объявил о втором зимнем трансфере
Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев перешел в "Спартак", сообщает официальный сайт московского клуба.
Сумма трансфера составила один миллион евро. Футболист подписал с "красно-белыми" долгосрочный контракт.
22-летний Гулиев воспитанник "Спартак". В начале 2017 года он перешел в "Анжи" на правах аренды, а через год его арендовал "Ростов". Еще через полгода ростовский клуб выкупил хавбека за 500 тысяч евро, но "Спартак" сохранил за собой возможность обратного трансфера. Сыграл 22 матча за молодежную сборную России и забил три гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет три миллиона евро.
Ранее "Спартак" купил бразильского защитника Аиртона Лукаса за семь миллионов евро.
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