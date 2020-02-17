"Спартак" объявил о завершении зимних сборов

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила об окончании последнего зимнего сбора, который проходил в Сочи.

Уже сегодня "красно-белые" вернутся в столицу, а с четверга начнут тренироваться на базе в Тушино.

Напомним, что первый официальный матч после зимнего перерыва команда Доменико Тедеско проведёт 29 февраля против "Динамо".

По итогам 19 туров "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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