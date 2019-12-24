"Спартак" объявил об аренде Педро Роши во "Фламенго"

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"Спартак" объявил об аренде Педро Роши во "Фламенго"

Нападающий "Спартака" Педро Роша перешел в бразильский "Фламенго". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

25-летний футболист присоединился к клубу на правах аренды до конца 2020 года с опцией выкупа. "Фламенго" заплатит красно-белым за аренду и возьмёт на себя обязательства по зарплате игрока.

"Желаем нападающему успешно проявить себя в новой команде!" - сообщается на сайте "Спартака".

В этом сезоне нападающий участвовал в 23 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до 2021 года.

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