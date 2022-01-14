"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба
Тренер "Спартака" по физической подготовке Владимир Чепзанович вошёл в состав руководства московского клуба.
Как сообщает пресс-служба "красно-белых", серб будет руководить единой системой физической подготовки "Спартака-2", а также молодёжной команды и Академии имени Ф. Ф. Черенкова.
Вместо Чепзановича за физподготовку основы "Спартака" будет отвечать итальянец Джампьеро Ашенци.
Балканский специалист входил в тренерский штаб команды с 2019 года.
Не пропустите: "Спартак" презентовал своих зимних новичков. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
У игрока "Баварии" возникли проблемы с сердцем: подробности
-
"Реал" собирается переманить защитника "Барселоны"
-
Роналду недоволен партнёрами по "Манчестер Юнайтед"
-
Новичок "Спартака" Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки: названа причина
-
Депутат Госдумы России выступил за запрет легионеров в РПЛ
Лента новостей
-
"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба
-
Сенегал и Гвинея расписали безголевую ничью на Кубке Африки
-
В "Спартаке" ярко высказались о доминировании "Зенита" в РПЛ
-
Гвардиола второй месяц подряд признан лучшим тренером АПЛ
-
ПСЖ опубликовал заявление о состоянии здоровья Месси
-
Семак впервые высказался о переходе Сергеева в "Зенит"
-
Четыре защитника "Челси" пропустят матч с "Манчестер Сити"
-
"Спартак" презентовал своих зимних новичков
-
АПЛ назвала лучшего игрока декабря
-
У игрока "Баварии" возникли проблемы с сердцем: подробности
-
Бакаев прокомментировал своё будущее в "Спартаке"
-
"Реал" собирается переманить защитника "Барселоны"
-
АПЛ объявила о переносе очередного матча
-
Роналду недоволен партнёрами по "Манчестер Юнайтед"
-
Новичок "Спартака" Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки: названа причина
-
Президент "Барселоны" Лапорта пообщался с болельщиками о Холанде
-
"Урал" расторг контракт с опытным защитником
-
"Севилья" приобрела мексиканского хавбека
-
Руни ответил на слова Роналду о менталитете в "Манчестер Юнайтед"
-
Нани выбрал новый клуб