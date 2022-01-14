"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба

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"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба

Тренер "Спартака" по физической подготовке Владимир Чепзанович вошёл в состав руководства московского клуба.

Как сообщает пресс-служба "красно-белых", серб будет руководить единой системой физической подготовки "Спартака-2", а также молодёжной команды и Академии имени Ф. Ф. Черенкова.

Вместо Чепзановича за физподготовку основы "Спартака" будет отвечать итальянец Джампьеро Ашенци.

Балканский специалист входил в тренерский штаб команды с 2019 года.

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