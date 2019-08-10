"Спартак" объявил об изменениях в селекционной службе

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"Спартак" объявил об изменениях в селекционной службе

Заместитель главы селекционной службы "Спартака" Александр Аверьянов покинул клуб, сообщает официальный сайт "красно-белых". Вместе с ним из клуба ушли селекционеры Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский.

"Для меня и моих коллег было огромной честью работать на благо великого клуба. Пришло время перемен: "Спартаку" нужна свежая кровь. И, наверное, логично, что игроков для новых побед будут подбирать другие селекционеры. Я желаю "красно-белым" больших успехов. Уверен: они не за горами. Пусть радость от нового чемпионства наступит как можно скорее. Вперед, "Спартак"! - приводит слова слова Аверьянова пресс-служба клуба.

"Спартак" поблагодарил специалистов за сотрудничество и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

В данный момент московский клуб занимает 11 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после четырех туров. В 5-м туре спартаковцы на выезде сыграют с "Ахматом". Матч состоится 11 августа.

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