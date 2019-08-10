"Спартак" объявил об изменениях в селекционной службе
Заместитель главы селекционной службы "Спартака" Александр Аверьянов покинул клуб, сообщает официальный сайт "красно-белых". Вместе с ним из клуба ушли селекционеры Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский.
"Для меня и моих коллег было огромной честью работать на благо великого клуба. Пришло время перемен: "Спартаку" нужна свежая кровь. И, наверное, логично, что игроков для новых побед будут подбирать другие селекционеры. Я желаю "красно-белым" больших успехов. Уверен: они не за горами. Пусть радость от нового чемпионства наступит как можно скорее. Вперед, "Спартак"! - приводит слова слова Аверьянова пресс-служба клуба.
"Спартак" поблагодарил специалистов за сотрудничество и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.
В данный момент московский клуб занимает 11 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после четырех туров. В 5-м туре спартаковцы на выезде сыграют с "Ахматом". Матч состоится 11 августа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Локомотив Москва
|4
|7
|5
|Рубин
|4
|7
|6
|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
|0