"Спартак" объявил об отставке главы медицинского департамента



Михаил Вартапетов покинул пост руководителя медицинского департамента "Спартака".

"Хочу поблагодарить клуб, футболистов и весь персонал за счастье работать вместе. Остаюсь навсегда болельщиком "Спартака", желаю возрождения и скорейшего завоевания очередных титулов. Прошу всех объединиться, забыть глупые обиды и вместе двигаться только вперед. С чистой совестью оставляю лучшую в России медицинскую службу и надеюсь на новые, свежие силы квалифицированных специалистов!" - приводит слова Вартапетова пресс-служба клуба.

Преемником Вартапетов стал главный врач команды Михаил Бутовский.

Стоит отметить, что работой Вартапетова были недовольны многие болельщики московского клуба, который обвиняли его в большом количестве травмированных игроков.

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