"Спартак" объявил об уходе Ананидзе

Полузащитник Джано Ананидзе покинул московский "Спартак", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2021 года, по обоюдному согласию.

27-летний футболист является воспитанником "красно-белых", за основную команду он дебютировал в июле 2009 года.

С тех пор Ананидзе сыграл за "Спартак" 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов. Сдавался в аренду "Ростову" и "Крыльям Советов".

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