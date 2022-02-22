"Спартак" объявил об уходе Чепзановича

Фото твиттер "Спартака"

Владимир Чепзанович покинул пост руководителя единой системы физической подготовки "Спартака-2", а также молодёжной команды и Академии имени Ф. Ф. Черенкова.

Пресс-служба "красно-белых" сообщила, что уход сербского специалиста обусловлен семейными обстоятельствами.

"Мы благодарим Владимира за годы плодотворной работы в нашем клубе, желаем ему успехов и всегда будем рады видеть на матчах красно-белых!" - говорится в пресс-релизе.

Чепзанович с 2019 года входил в тренерский штаб "Спартака", отвечал за физподготовку, а в середине января его перевели на новую должность.

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