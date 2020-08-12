"Спартак" объявил об уходе главного врача команды

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"Спартак" объявил об уходе главного врача команды

Главный врач "Спартака" Михаил Бутовский покинул московский клуб, сообщает пресс-служба "красно-белых".

Бутовский сам принял решение уйти из клуба. Специалист уже попрощался с командой. Клуб поблагодарил врача за проделанную работу и профессионализм.

Напомним, что Бутовский работал в "Спартаке" с 2019 года, сменив на этом посту Михаила Вартапетова.

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